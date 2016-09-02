Шторм "Эрмина" достиг силы урагана (видео)

09:34, 2 сентября 2016
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Шторм "Эрмина", который сформировался в Мексиканском заливе, достиг силы урагана и угрожает нескольким американским штатам.

Zack Wittman, weather.com
Шторм "Эрмина" достиг силы урагана / Zack Wittman, weather.com

Об этом сообщает The Weather Channel.

Во Флориде из-за сильного ветра и дождя повалены деревья и линии электропередач, в одном только Таллахасси 70 тыс. пользователей остались без электричества.

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Спасатели просят местных жителей не покидать свои дома и внимательно следить за информацией об урагане. Ожидается, что "Эрмина" может обрушить до 51 см осадков в некоторых регионах штата.

На данный момент в 75% округов штата Флорида введено чрезвычайное положение, кроме того, жителей четырех округов эвакуировали.

Из-за наводнения многие автодороги оказались под водой.

Как сообщает Reuters, после обрушения на Флориду ураган ослабнет и переместится в Джорджию, Северную Каролину, Южную Каролину, Вирджинию и Нью-Джерси.

Напомним, в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.

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