Шторм "Эрмина" достиг силы урагана (видео)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Во Флориде из-за сильного ветра и дождя повалены деревья и линии электропередач, в одном только Таллахасси 70 тыс. пользователей остались без электричества.

Спасатели просят местных жителей не покидать свои дома и внимательно следить за информацией об урагане. Ожидается, что "Эрмина" может обрушить до 51 см осадков в некоторых регионах штата.

На данный момент в 75% округов штата Флорида введено чрезвычайное положение, кроме того, жителей четырех округов эвакуировали.

Из-за наводнения многие автодороги оказались под водой.

Как сообщает Reuters, после обрушения на Флориду ураган ослабнет и переместится в Джорджию, Северную Каролину, Южную Каролину, Вирджинию и Нью-Джерси.

RIGHT NOW in Cedar Key. @WFLA. pic.twitter.com/OCUQMfqL5I