В Киеве сегодня без осадков, днем воздух прогреется до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в столице воздух прогреется до +25°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине днем до +28°, без осадков.

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