Сегодня в Украине без осадков, в центральных областях до +28° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине днем до +28°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

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Во Львове 2 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Луцке сегодня ясно. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +27°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +27°, ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Украине сегодня до +28° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до +22°, ветер северо-западный, легкий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

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В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.

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