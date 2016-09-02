Сегодня в Украине без осадков, в центральных областях до +28° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине днем до +28°, без осадков.
В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков
Во Львове 2 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Луцке сегодня ясно. Температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +27°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +27°, ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до +22°, ветер северо-западный, легкий.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +25°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Северодонецке сегодня пасмурно, температура днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°