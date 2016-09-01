Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой более 7 баллов
В пятницу, 2 сентября по местному времени, Новую Зеландию всколыхнула целая серия подземных толчков.
Как свидетельствуют данные ресурса Geonet, после 4:00 2 сентября по местному времени страну потрясла серия подземных толчков. Магнитуда большинства из них была невысокой, но зарегистрированы также два серьезных толчка – 5,7 и 7,1 балла.
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров и находился в океане в 130 километрах на северо-восток о Те Арароа.
The tsunami warning has been lifted for the Upper south Island. Warning remains in place for East Coast of North Island #eqnz— MCDEM (@NZcivildefence) September 1, 2016
Местные власти предупредили жителей о риске цунами и попросили держаться подальше от берега.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 71 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 15 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей