Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой более 7 баллов

21:54, 1 сентября 2016
3556
0

В пятницу, 2 сентября по местному времени, Новую Зеландию всколыхнула целая серия подземных толчков.

Geonet
Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение / Geonet

Как свидетельствуют данные ресурса Geonet, после 4:00 2 сентября по местному времени страну потрясла серия подземных толчков. Магнитуда большинства из них была невысокой, но зарегистрированы также два серьезных толчка – 5,7 и 7,1 балла.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров и находился в океане в 130 километрах на северо-восток о Те Арароа.

Местные власти предупредили жителей о риске цунами и попросили держаться подальше от берега. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео) Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео)
Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли
В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта) В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
71 %
758 мм
3.8 м/с
15 %
Лента новостей