Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой более 7 баллов

В пятницу, 2 сентября по местному времени, Новую Зеландию всколыхнула целая серия подземных толчков.

Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение / Geonet

Как свидетельствуют данные ресурса Geonet, после 4:00 2 сентября по местному времени страну потрясла серия подземных толчков. Магнитуда большинства из них была невысокой, но зарегистрированы также два серьезных толчка – 5,7 и 7,1 балла.

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине 55 километров и находился в океане в 130 километрах на северо-восток о Те Арароа.

The tsunami warning has been lifted for the Upper south Island. Warning remains in place for East Coast of North Island #eqnz — MCDEM (@NZcivildefence) September 1, 2016

Местные власти предупредили жителей о риске цунами и попросили держаться подальше от берега.