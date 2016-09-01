В столице завтра днем до +25°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +25°.

В Киеве завтра тепло и без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +19°.

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Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, без осадков.