В Украине завтра без осадков, на западе температура поднимется до +28° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В Киеве завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +25°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

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Во Львове 2 сентября без осадков, ночью +10°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +13°, днем +27°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +28° / УНИАН

В Харькове в пятницу пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер северо-западный, слабый.

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