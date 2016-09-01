В Украине завтра без осадков, на западе температура поднимется до +28° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, без осадков.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +25°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков
Во Львове 2 сентября без осадков, ночью +10°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Виннице в пятницу ожидается небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +13°, днем +27°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в пятницу пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +25°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°, ветер северный и северо-западный, легкий.
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер северо-западный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°