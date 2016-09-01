В Болгарии бушует масштабный лесной пожар

16:00, 1 сентября 2016
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В Болгарии вспыхнул лесной пожар площадью 10 тысяч га. 

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Novinite.

Огонь бушует в сосновом лесу, который находится менее чем в 100 метрах от последних домов села Болгарская поляна. Местных жителей эвакуировали.

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В регионе объявлено чрезвычайное положение, участки дороги Тополовград - Болгарская поляна и Главан - Голяма Звезда закрыты для движения транспорта.

Сообщается, что на данный момент по подозрению в поджоге задержаны три человека.

Это уже третий пожар в этой области Болгарии. Два предыдущих произошли на территории области Стара-Загора, их удалось потушить.

Напомним, в калифорнийском округе Риверсайд (США) 30 августа начался лесной пожар, спасатели эвакуировали 700 человек.

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