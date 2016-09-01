Ливень затопил улицы Батуми
В Автономной республике Аджария (Грузия) шторм и ливень создали проблемы местным жителям и туристам.
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
Шторм, который начался 31 августа, достигает четырех-пяти баллов, поэтому купаться в море не рекомендуется.
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"Шторм сохранится до вечера и начнет стихать только утром 2 сентября, но и завтра море все еще будет неспокойным", - сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии.
Из-за сильного ливня затопило несколько улиц в Батуми, где городские службы уже начали откачку воды.
В поселке Чакви рядом с Батуми утром вышла из берегов местная речка Чаквис Цкали и затопила центральную трассу в направлении Батуми. Также затоплены шесть домов местных жителей.
Напомним, в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.
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