На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков
В четверг и пятницу на украинских дорогах осадков не ожидается, теплее всего будет на трассах запада и юга - до +28°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, ожидается небольшая облачность.
На трассе Киев - Ужгород в четверг солнечно, температура в дороге +23° … +27°. В пятницу без осадков, температура до +27°.
В первый осенний день в Украине ожидается солнечная погода, осадков синоптики не обещают (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +25°, ожидается ясная погода. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +26°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +23°. 2 сентября на этом маршруте небольшая облачность, без осадков, температура +22°… +26°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня солнечно, +23° … +27°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +28°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°