На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков

В четверг и пятницу на украинских дорогах осадков не ожидается, теплее всего будет на трассах запада и юга - до +28°.

На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +28°, ожидается небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород в четверг солнечно, температура в дороге +23° … +27°. В пятницу без осадков, температура до +27°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +25°, ожидается ясная погода. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +26°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +23°. 2 сентября на этом маршруте небольшая облачность, без осадков, температура +22°… +26°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня солнечно, +23° … +27°. По данному направлению в пятницу небольшая облачность, температура до +28°.

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