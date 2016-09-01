Сегодня на Земле можно наблюдать редкое кольцевое солнечное затмение

12:15, 1 сентября 2016
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В четверг, 1 сентября, в Центральной Африке, в странах Индийского и Атлантического океанов можно будет наблюдать редкое кольцевое солнечное затмение.

apod.nasa.gov, Colleen Pinski
Сегодня на Земле можно наблюдать редкое солнечное затмение / apod.nasa.gov, Colleen Pinski

Об этом сообщает National Geographic.

Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее.

Жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение (фото, видео)

Визуально во время такого затмения Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре, и не может скрыть его полностью

Ученые говорят, что лучше всего затмение будет видно на юге Танзании (Австралия) - там наблюдать за явлением можно будет 3 минуты и 6 секунд.

К сожалению, на территории Украины кольцевое затмение видно не будет.

Напомним, космический аппарата NASA Dscovr заснял полное солнечное затмение из точки Лагранжа системы Земля-Солнце (объекты, находящиеся в ней, одинаково притягиваются к обоим космическим телам).

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