Сегодня на Земле можно наблюдать редкое кольцевое солнечное затмение
В четверг, 1 сентября, в Центральной Африке, в странах Индийского и Атлантического океанов можно будет наблюдать редкое кольцевое солнечное затмение.
Об этом сообщает National Geographic.
Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее.
Жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение (фото, видео)
Визуально во время такого затмения Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре, и не может скрыть его полностью
Ученые говорят, что лучше всего затмение будет видно на юге Танзании (Австралия) - там наблюдать за явлением можно будет 3 минуты и 6 секунд.
К сожалению, на территории Украины кольцевое затмение видно не будет.
Напомним, космический аппарата NASA Dscovr заснял полное солнечное затмение из точки Лагранжа системы Земля-Солнце (объекты, находящиеся в ней, одинаково притягиваются к обоим космическим телам).
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