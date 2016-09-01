Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль / Zeb Blais, snowbrains.com

Об этом сообщает UPI со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики.

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Землетрясение произошло ночью 30 августа, эпицентр подземных толчков находился в юго-восточной части вулкана.

Сообщается, что во время извержения вулкана произошло 366 землетрясений.

Вулкан Попокатепетль находится примерно в 69 км на юго-восток от столицы страны Мехико. В марте этого года Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий повысил уровень экологической тревоги в регионе до второго уровня из трех, поэтому жители близлежащих домов должны быть готовы к эвакуации.

Напомним, рядом с вулканом Катла в Исландии в понедельник, 29 августа, произошло два сильных землетрясения магнитудами 4,6 и 4,5.