В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

11:38, 1 сентября 2016
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Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла. 

Zeb Blais, snowbrains.com
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль / Zeb Blais, snowbrains.com

Об этом сообщает UPI со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики.

В Индонезии сразу три вулкана начали извергать пепел 

Землетрясение произошло ночью 30 августа, эпицентр подземных толчков находился в юго-восточной части вулкана.

Сообщается, что во время извержения вулкана произошло 366 землетрясений.

Вулкан Попокатепетль находится примерно в 69 км на юго-восток от столицы страны Мехико. В марте этого года Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий повысил уровень экологической тревоги в регионе до второго уровня из трех, поэтому жители близлежащих домов должны быть готовы к эвакуации.

Напомним, рядом с вулканом Катла в Исландии в понедельник, 29 августа, произошло два сильных землетрясения магнитудами 4,6 и 4,5.

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