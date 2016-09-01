Тропический шторм "Эрмине" приближается к Флориде

В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Эрмине", который приближается к американскому штату Флорида.

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По прогнозам, шторм достигнет Флориды во второй половине дня в четверг, в штате может выпасть до 50 см осадков.

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Здесь ввели чрезвычайное положение, во многих школах отменены занятия.

По оценкам специалистов, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления в настоящее время достигает 95 км в час.

Из-за шторма американские нефтяные и газовые компании приостановили работу на буровых установках в Мексиканском заливе.

Напомним, в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.