Тропический шторм "Эрмине" приближается к Флориде
В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Эрмине", который приближается к американскому штату Флорида.
Об этом сообщает Reuters.
По прогнозам, шторм достигнет Флориды во второй половине дня в четверг, в штате может выпасть до 50 см осадков.
Из-за тайфуна "Миндуль" в Японии пострадали почти 30 человек
Здесь ввели чрезвычайное положение, во многих школах отменены занятия.
По оценкам специалистов, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления в настоящее время достигает 95 км в час.
Из-за шторма американские нефтяные и газовые компании приостановили работу на буровых установках в Мексиканском заливе.
Напомним, в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.
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