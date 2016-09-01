В Приморье из-за тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков (фото, видео)

В Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.

В Приморье выпала трехмесячная норма осадков / newsvl.ru

Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В трех районах проводится эвакуация людей в ближайшие села и пункты временного пребывания.

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Из-за сильного дождя в 13 муниципалитетах Приморья 31 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего от тайфуна пострадали Дальнегорский, Уссурийский городские округа, Кавалеровский, Анучинский, Дальнереченский, Лазовский, Михайловский, Ольгинский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский районы.

В некоторых населенных пунктах прервана автомобильная связь в связи с подтоплением дорог и обвалом дорожного грунта.

В трех районах проводится эвакуация людей в ближайшие села и пункты временного пребывания.

Также в 65 школах Приморья перенесли начало учебного года на 5 сентября.

В некоторых районах проводится эвакуация / newsvl.ru

В 65 школах перенесли начало учебного года / newsvl.ru

Напомним, из-за тайфуна "Лайонрок" в Японии в доме престарелых погибли 9 пенсионеров.