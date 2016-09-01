В Киеве сегодня днем до +23°, без осадков

08:30, 1 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 сентября, в столице воздух прогреется до +23°, осадков синоптики не обещают.

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

В центре и на западе Украины до 5 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Украине днем до +27°, без осадков

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