В первый осенний день в Украине ожидается солнечная погода, осадков синоптики не обещают (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября в Украине днем до +27°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

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Во Львове 1 сентября солнечно, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ясно. Температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +24°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +27°, ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Украине сегодня до +27° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +22°, ветер восточный и северный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер северный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +26°. Ветер северный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +22°. Ветер северный, слабый.

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В Северодонецке сегодня ясно, температура днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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