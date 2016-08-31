В центре Италии зафиксированы новые подземные толчки

16:31, 31 августа 2016
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В районе Перуджи (Италия) были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 3,8.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Новые толчки вызвали панику у населения Перуджи. Люди еще не пришли в себя после трагических событий недельной давности, когда в результате землетрясения погибли почти 300 человек.

Два землетрясения произошли рядом с одним из крупнейших вулканов Исландии

Как сообщила Национальная сейсмическая сеть Италии, с 24 августа в стране зафиксировано около 3 тысяч толчков разной мощности, 12 из них магнитудой от 4 до 5.

Напомним, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче. 

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