В Киеве 1 сентября без осадков, температура днем до +23°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +23°.

В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +17°.

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Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +27°, без осадков.