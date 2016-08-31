В Киеве 1 сентября без осадков, температура днем до +23°

19:00, 31 августа 2016
1034
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +23°.

gloss.ua
В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +17°.

На популярных украинских маршрутах сохранится прохладная погода, в среду на востоке пройдут дожди

Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +27°, без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
71 %
758 мм
3.8 м/с
15 %
Лента новостей