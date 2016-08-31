Первый день осени порадует жителей Украины солнечной погодой, осадков не ожидается (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +27°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / pets4homes.co.uk

В Киеве завтра переменная облачность, ночью +13°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 2.5 м/с.

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Во Львове 1 сентября без осадков, ночью +10°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +11°, днем +25°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.

В Виннице в среду ожидается ясная погода. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +27° / УНИАН

В Харькове в четверг малооблачно, температура ночью +12°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +26°. Ветер северный, до 5.0 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +24°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +24°. Ветер северный, до 6.5 м/с.

В Краматорске в четверг малооблачно, температура ночью +14°, днем +23°, ветер северный, слабый.

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В Северодонецке завтра ясная погода. Температура ночью +17°, днем +23°. Ветер северный, умеренный.

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