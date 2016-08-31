Первый день осени порадует жителей Украины солнечной погодой, осадков не ожидается (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +27°, без осадков.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью +13°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 2.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах сохранится прохладная погода, в среду на востоке пройдут дожди
Во Львове 1 сентября без осадков, ночью +10°, днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +11°, днем +25°. Ветер переменный, до 1.8 м/с.
В Виннице в среду ожидается ясная погода. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в четверг малооблачно, температура ночью +12°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +11°, днем +26°. Ветер северный, до 5.0 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +12°, днем +24°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +24°. Ветер северный, до 6.5 м/с.
В Краматорске в четверг малооблачно, температура ночью +14°, днем +23°, ветер северный, слабый.
Киевлян предупреждают о сильном ветре 31 августа
В Северодонецке завтра ясная погода. Температура ночью +17°, днем +23°. Ветер северный, умеренный.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°