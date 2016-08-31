В центре и на западе Украины до 5 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В течение 31 августа - 5 сентября в западных и центральных областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на западе Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 31 августа - 5 сентября в Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, местами во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Киевской области (кроме района Фастова) 31 августа - 5 сентября ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киеве 2-5 сентября будет преобладать пожарная опасность 4 класса.

Напомним, на популярных украинских маршрутах сохранится прохладная погода, в среду на востоке пройдут дожди.