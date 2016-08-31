В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 12 человек

15:01, 31 августа 2016
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В нигерийском штате Баучи в результате наводнения, вызванного дождями, погибли по меньшей мере 12 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Premium Times.

Среди 12 погибших было четверо детей, которые вышли гулять на улицу во время проливного дождя.

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На данный момент местные власти оценивают степень разрушений в регионе. Главы пострадавших поселков просят правительство штата построить центр оказания медицинской помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в начале августа в нигерийском городе Мару более 800 человек остались без крыши над головой в результате наводнения. Тогда стихия разрушила 52 дома.

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