В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 12 человек
В нигерийском штате Баучи в результате наводнения, вызванного дождями, погибли по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщает Premium Times.
Среди 12 погибших было четверо детей, которые вышли гулять на улицу во время проливного дождя.
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На данный момент местные власти оценивают степень разрушений в регионе. Главы пострадавших поселков просят правительство штата построить центр оказания медицинской помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в начале августа в нигерийском городе Мару более 800 человек остались без крыши над головой в результате наводнения. Тогда стихия разрушила 52 дома.
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