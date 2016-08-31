Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 700 человек

В калифорнийском округе Риверсайд (США) 30 августа начался лесной пожар, спасатели эвакуировали 700 человек.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также На западе Канады бушует лесной пожар (видео)

Пожар начался приблизительно в 12:30 по местному времени и за пять часов охватил 700 га растительности. Местные власти издали указ об обязательной эвакуации, около 700 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Пострадавших нет, но огонь уничтожил одно небольшое здание.

Сейчас с огнем борются 320 пожарных.

Напомним, из-за лесных пожаров в Индонезии в Сингапуре повысился уровень загрязнения воздуха.