На популярных украинских маршрутах сохранится прохладная погода, в среду на востоке пройдут дожди
Сегодня и завтра на дорогах Украины сохранится прохладная погода, в восточных областях синоптики обещают дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +20°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +27°, солнечно.
На трассе Киев - Ужгород в среду малооблачно, температура в дороге +19° … +25°. В четверг без осадков, температура до +27°.
На востоке Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +27° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, в Днепропетровской и Донецкой областях пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +25°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +23°. 1 сентября на этом маршруте небольшая облачность, температура +21°… +24°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +20° … +25°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +27°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°