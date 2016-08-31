На популярных украинских маршрутах сохранится прохладная погода, в среду на востоке пройдут дожди

Сегодня и завтра на дорогах Украины сохранится прохладная погода, в восточных областях синоптики обещают дожди.

На украинских трассах преимущественно без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +20°… +27°. Завтра на этом маршруте температура до +27°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород в среду малооблачно, температура в дороге +19° … +25°. В четверг без осадков, температура до +27°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, в Днепропетровской и Донецкой областях пройдет дождь. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +25°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +23°. 1 сентября на этом маршруте небольшая облачность, температура +21°… +24°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +20° … +25°. По данному направлению в четверг солнечно, температура до +27°.

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