Три региона Словении оказались затопленными из-за мощных ливней.

В Словении ливень затопил три региона / twitter.com @Delo

Об этом сообщает ТСН.

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Из-за оползней оказалась завалена часть железной дороги, что нарушило график движения поездов. Стихия сильно повредила несколько сотен сельских домов. Местные жители не только остались без крова, но и потеряли весь несобранный урожай.

Синоптики тем временем предупреждают, что с австрийской границы на Словению надвигается снежная метель.

Напомним, наводнение, произошедшее в результате разлива реки Ганг в Индии, побила рекорды по уровню воды.