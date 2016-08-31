Москву "разбомбил" мощный град (фото, видео)

Во вторник, 30 августа, Московскую область РФ накрыло сильным дождем с градом.

Москву накрыло градом / twitter.com @AnnLipwig

Об этом сообщает ТАСС.

Информация о граде, выпавшем в Москве, а также в некоторых городах Подмосковья и в областях Центральной России, поступала от пользователей соцсетей.

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В частности, очевидцы выкладывали видео и фотографии крупных градин, выпавших в Новой Москве - размер некоторых льдинок сопоставим с размером среднего куриного яйца.

А вот в Подмосковье были зафиксированы градины величиной с крупный горох и вишню.

Сообщалось о сильном граде и в Калужской области.