Москву "разбомбил" мощный град (фото, видео)

10:26, 31 августа 2016
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Во вторник, 30 августа, Московскую область РФ накрыло сильным дождем с градом.

twitter.com @AnnLipwig
Москву накрыло градом / twitter.com @AnnLipwig

Об этом сообщает ТАСС.

Информация о граде, выпавшем в Москве, а также в некоторых городах Подмосковья и в областях Центральной России, поступала от пользователей соцсетей.

На Сумщине выпал град размером с куриное яйцо (фото)

В частности, очевидцы выкладывали видео и фотографии крупных градин, выпавших в Новой Москве - размер некоторых льдинок сопоставим с размером среднего куриного яйца.

А вот в Подмосковье были зафиксированы градины величиной с крупный горох и вишню.

Сообщалось о сильном граде и в Калужской области.

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