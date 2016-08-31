В Японии из-за тайфуна "Лайонрок" в доме престарелых погибли 9 пенсионеров
Из-за тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию, в доме престарелых погибли 9 пенсионеров.
Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Девять человек были найдены мертвыми в доме престарелых в городе Иваидзуми (префектура Иватэ), который оказался затопленным из-за разлива рек.
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Позже в этой префектуре сообщили еще о двух погибших. В Хоккайдо один человек считается пропавшим без вести.
Полиция также сообщила, что в городе Кудзи погибла пожилая женщина, которую завалило обломками одного из разрушенных в результате тайфуна домов.
Во многих городах из-за наводнения люди остались отрезанными от внешнего мира.
Напомним, ранее из-за тайфуна "Лайонрок" в аэропортах Японии отменили более 100 внутренних рейсов. Кроме того, было остановлено движение ряда скоростных поездов.
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