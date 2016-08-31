В Киеве сегодня до +22°, осадков синоптики не обещают

08:30, 31 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в столице воздух прогреется до +22°, осадков синоптики не обещают.

tov-tob.livejournal.com
В столице сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

На востоке Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +27° (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 августа, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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