На востоке Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 августа в Украине днем до +27°, местами пройдут дожди.

В большинстве областей в последний день лета без осадков / ukraina.ucoz.com

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

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Во Львове 31 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без обсадко. Температура +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +27°, ветер северный, до 8.2 м/с.

В Украине сегодня до +27° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +22°, ветер восточный и северный, умеренный.

В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +23°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.

В Краматорске в среду дождь, днем +21°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня пройдет ливень, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

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