На востоке Украины сегодня пройдут дожди, на юге температура поднимется до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 августа в Украине днем до +27°, местами пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.
На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание
Во Львове 31 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без обсадко. Температура +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +27°, ветер северный, до 8.2 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +22°, ветер восточный и северный, умеренный.
В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +23°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.
В Краматорске в среду дождь, днем +21°. Ветер переменный, слабый.
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
В Северодонецке сегодня пройдет ливень, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°