В Киеве завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°

19:00, 30 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +22°.

nastol.com.ua
В столице завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +17°.

На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание

Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, местами пройдут дожди.

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