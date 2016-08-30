В последний день лета в Украине немного похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.
На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание
Во Львове 31 августа без осадков, ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 3.1 м/с.
В Виннице в среду небольшая облачнность. Температура ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер северный, умеренный.
В Харькове в среду дождь, температура ночью +12°, днем +20°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ливень. Температура ночью +13°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в среду пройдет дождь, температура ночью +18°, днем +23°, ветер северный и юго-восточный, слабый.
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +19°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°