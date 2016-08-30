В последний день лета в Украине немного похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

18:30, 30 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 августа, в Украине столбик термометра поднимется до +28°, местами пройдут дожди.

Андрій Домаранський, panoramio.com
В Украине завтра практически без осадков /Андрій Домаранський, panoramio.com

В Киеве завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание

Во Львове 31 августа без осадков, ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 3.1 м/с.

В Виннице в среду небольшая облачнность. Температура ночью +9°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер северный, умеренный.

УНИАН
В Украине завтра до +28° / УНИАН

В Харькове в среду дождь, температура ночью +12°, днем +20°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ливень. Температура ночью +13°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду пройдет дождь, температура ночью +18°, днем +23°, ветер северный и юго-восточный, слабый.

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +19°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

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