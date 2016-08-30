Киевлян предупреждают о сильном ветре 31 августа

В среду, 31 августа, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В Киеве завтра ожидается сильный ветер / Югополис

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 31 августа в Киеве днем ожидается переменная облачность без осадков с температурой 22-24°, ночью - кратковременные дожди с грозами с температурой 13-15°.

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По прогнозу Украинского Гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей с осторожностью парковать авто под деревьями и рекламными конструкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 31 августа.