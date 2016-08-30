В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
В среду, 31 августа, во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ливень в Луцке: затопленные улицы, пробки и поваленные деревья (фото)
По прогнозам Укргидрометцентра, 31 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.
В Киевской и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с, ночью грозы. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью грозы и град. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.
Напомним, во вторник, 30 августа во многих областях Украины синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°