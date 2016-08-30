В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

В среду, 31 августа, во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По прогнозам Укргидрометцентра, 31 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.

В Киевской и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с, ночью грозы. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, ночью грозы и град. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.

Напомним, во вторник, 30 августа во многих областях Украины синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.