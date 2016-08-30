Наводнение в Индии побило все рекорды

Наводнение, которое произошло из-за разлива реки Ганг в Индии, побило рекорды по уровню воды.

Reuters

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В городе Патна уровень воды достиг 50,52 м. Предыдущий рекорд, 50,27 м, был зафиксирован в 1994 году.

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Ганг разливается каждый год во время сезона дождей. Некоторые эксперты считают, что причиной наводнений является ил, который несут речные воды. По их мнению, ил разрушает берега и вода беспрепятственно затапливает прилегающие к реке населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.

В 2016 году в Индии из-за наводнений погибли сотни людей, тысячи остались без крова.

Напомним, 29 августа на Колорадо-Спрингс (США) обрушился сильный ливень с градом.