Наводнение в Индии побило все рекорды
Наводнение, которое произошло из-за разлива реки Ганг в Индии, побило рекорды по уровню воды.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
В городе Патна уровень воды достиг 50,52 м. Предыдущий рекорд, 50,27 м, был зафиксирован в 1994 году.
Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13
Ганг разливается каждый год во время сезона дождей. Некоторые эксперты считают, что причиной наводнений является ил, который несут речные воды. По их мнению, ил разрушает берега и вода беспрепятственно затапливает прилегающие к реке населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.
В 2016 году в Индии из-за наводнений погибли сотни людей, тысячи остались без крова.
Напомним, 29 августа на Колорадо-Спрингс (США) обрушился сильный ливень с градом.
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