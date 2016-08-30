Два землетрясения произошли рядом с одним из крупнейших вулканов Исландии

14:51, 30 августа 2016
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Рядом с вулканом Катла в Исландии в понедельник, 29 августа, произошло два сильных землетрясения магнитудами 4,6 и 4,5.

freerepublic.com
freerepublic.com

Об этом сообщает CNBC.

В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла

По данным Исландской метеорологической службы, признаков извержения нет, хотя подземные толчки в этой области были самыми сильными с конца 1970-х годов.

Катла не извергался с 1918 года, однако метеорологи считают его одним из самых активных вулканов Исландии. Более того, небольшие землетрясения для этого региона не редкость.

Отметим, вулкан Катла находится в 145 км от столицы Исландии Рейкьявика.

Напомним, сразу три вулкана в Индонезии начали извергать пепел.

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