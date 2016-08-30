Два землетрясения произошли рядом с одним из крупнейших вулканов Исландии

Рядом с вулканом Катла в Исландии в понедельник, 29 августа, произошло два сильных землетрясения магнитудами 4,6 и 4,5.

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Об этом сообщает CNBC.

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По данным Исландской метеорологической службы, признаков извержения нет, хотя подземные толчки в этой области были самыми сильными с конца 1970-х годов.

Катла не извергался с 1918 года, однако метеорологи считают его одним из самых активных вулканов Исландии. Более того, небольшие землетрясения для этого региона не редкость.

Отметим, вулкан Катла находится в 145 км от столицы Исландии Рейкьявика.

Напомним, сразу три вулкана в Индонезии начали извергать пепел.