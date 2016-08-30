На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание
Во вторник на дорогах Украины сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди. В среду ожидается похолодание, на популярных маршрутах практически без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области ожидается дождь. Температура +31°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +27°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород во вторник пройдут дожди, температура в дороге +20° … +30°. В среду без осадков, температура до +26°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, в Киевской области гроза. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях пройдет дождь, температура до +29°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +34°. 31 августа на этом маршруте в Харьковской области ожидается дождь, температура +20°… +22°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди, +26° … +30°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +26°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°