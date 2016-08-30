На ключевых дорогах Украины сегодня пройдут дожди, завтра ожидается похолодание

13:00, 30 августа 2016
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Во вторник на дорогах Украины сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди. В среду ожидается похолодание, на популярных маршрутах практически без осадков. 

УНИАН
На украинских дорогах водителей ожидает дождливая погода / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области ожидается дождь. Температура +31°… +34°. Завтра на этом маршруте температура до +27°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород во вторник пройдут дожди, температура в дороге +20° … +30°. В среду без осадков, температура до +26°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, в Киевской области гроза. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях пройдет дождь, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +34°. 31 августа на этом маршруте в Харьковской области ожидается дождь, температура +20°… +22°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди, +26° … +30°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +26°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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