Американский город Колорадо-Спрингс пострадал от наводнения и сильного града (видео)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Град засорил водостоки, после чего в городе началось наводнение. Некоторые водители оказались в "водных ловушках", им понадобилась помощь спасателей.

По сообщения полиции, ряд дорог был перекрыт.

Буря в Колорадо-Спрингс длилась приблизительно полтора часа.

CSPD officers rescue a motorist stranded in a flooded intersection at Tiajuana & Wilamette Pl @csgazette pic.twitter.com/4XJPOJ99Ow

A look at flooding on Platte just east of Union. #COwx #11storms pic.twitter.com/98Nl0fhqMZ