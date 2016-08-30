Американский город Колорадо-Спрингс пострадал от наводнения и сильного града (видео)

В понедельник, 29 августа, на Колорадо-Спрингс (США) обрушился сильный ливень с градом.

Колорадо-Спрингс пострадал от наводнения и сильного града / twitter.com @ZachThaxton

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Град засорил водостоки, после чего в городе началось наводнение. Некоторые водители оказались в "водных ловушках", им понадобилась помощь спасателей.

По сообщения полиции, ряд дорог был перекрыт.

Буря в Колорадо-Спрингс длилась приблизительно полтора часа.

CSPD officers rescue a motorist stranded in a flooded intersection at Tiajuana & Wilamette Pl @csgazette pic.twitter.com/4XJPOJ99Ow — Mark Reis (@markereis) August 29, 2016

A look at flooding on Platte just east of Union. #COwx #11storms pic.twitter.com/98Nl0fhqMZ — KKTV 11 News (@KKTV11News) August 29, 2016

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 августа, в американском штате Миннесота пронесся торнадо.