Во многих областях сегодня ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 30 августа / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 августа в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во многих областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.