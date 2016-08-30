До конца суток 30 августа в Киевской области ожидается дождь с грозой.

В Киевской области до конца суток ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 августа грозы", - предупреждают спасатели.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 августа, в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди.