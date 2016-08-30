В Киевской области до конца суток ожидаются грозы

10:37, 30 августа 2016
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До конца суток 30 августа в Киевской области ожидается дождь с грозой.

фото УНИАН
В Киевской области до конца суток ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 августа грозы", - предупреждают спасатели.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 августа, в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди.

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