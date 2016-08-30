На Японию обрушился тайфун "Лайонрок"

09:45, 30 августа 2016
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На север Японии во вторник, 30 августа, обрушился тайфун "Лайонрок", который принес с собой проливные дожди и сильный ветер.

japantimes.co.jp
На Японию обрушился очередной тайфун / japantimes.co.jp

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По информации Метеорологического агентства Японии, порывы ветра достигают 180 км/ч. К завтрашнему утру в регионе может выпасть до 53 см осадков, местных жителей предупреждают о возможности наводнений и оползней.

Из-за непогоды аэропорты страны отменили более 100 внутренних рейсов. Кроме того, остановлено движение ряда скоростных поездов.

Ожидается, что далее тайфун направится на северо-восток Китая.

Напомним, в результате наводнения, которое произошло в Индии 28 августа, погибли 156 человек.

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