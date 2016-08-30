На Японию обрушился тайфун "Лайонрок"
На север Японии во вторник, 30 августа, обрушился тайфун "Лайонрок", который принес с собой проливные дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Из-за тайфуна "Миндуль" в Японии пострадали почти 30 человек
По информации Метеорологического агентства Японии, порывы ветра достигают 180 км/ч. К завтрашнему утру в регионе может выпасть до 53 см осадков, местных жителей предупреждают о возможности наводнений и оползней.
Из-за непогоды аэропорты страны отменили более 100 внутренних рейсов. Кроме того, остановлено движение ряда скоростных поездов.
Ожидается, что далее тайфун направится на северо-восток Китая.
Напомним, в результате наводнения, которое произошло в Индии 28 августа, погибли 156 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 71 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 15 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей