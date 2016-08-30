В Киеве сегодня до +30°, вечером возможна гроза

08:30, 30 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 августа, в столице воздух прогреется до +30°, вечером возможен дождь с грозой. 

tivasyk.info
В Киеве сегодня обещают осадки / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди

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