На западе и в центре Украины сегодня пройдут дожди, в Днепропетровской области до +34° (карта)

08:06, 30 августа 2016
1809
0

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди. 

фото УНИАН
В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь с грозой, днем +30°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Во Львове 30 августа дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, слабый. 

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +25°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет ливень. Температура +29°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 6.1 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +34° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер восточный и юго-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, днем +32°. Ветер восточный, легкий.

Погода на неделю: последние дни лета порадуют украинцев теплой погодой, осадки ожидаются только во вторник

В Северодонецке сегодня  без осадков, температура днем +32°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.9 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта) В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
71 %
758 мм
3.8 м/с
15 %
Лента новостей