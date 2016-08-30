На западе и в центре Украины сегодня пройдут дожди, в Днепропетровской области до +34° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди.
В столице сегодня возможен дождь с грозой, днем +30°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
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Во Львове 30 августа дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +25°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет ливень. Температура +29°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 6.1 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер восточный и юго-восточный, легкий.
В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, днем +32°. Ветер восточный, легкий.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +32°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°