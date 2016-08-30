На западе и в центре Украины сегодня пройдут дожди, в Днепропетровской области до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине днем до +34°, местами пройдут дожди.

В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь с грозой, днем +30°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 30 августа дождь, температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +25°. Ветер северо-западный, до 5.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет ливень. Температура +29°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +31°, ветер переменный, до 6.1 м/с.

В Украине сегодня до +34° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер восточный и юго-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +34°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

В Краматорске во вторник ясно и безоблачно, днем +32°. Ветер восточный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +32°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.9 м/с.

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