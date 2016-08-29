В Киеве завтра до +30°, осадков синоптики не обещают

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +30°.

В Киеве завтра без осадков / kiev-live.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +21°.

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Ветер переменный, до 4.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:09, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Украине столбик термометра поднимется до +34°, местами пройдут дожди.