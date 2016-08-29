Завтра на западе и в центре Украины пройдут дожди, в Днепропетровской области до +34° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине столбик термометра поднимется до +34°, местами пройдут дожди.

В большинстве областей завтра без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 30 августа без осадков, ночью +10°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице во вторник ожидается гроза. Температура ночью +12°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +19°, днем +31°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Украине завтра до +34° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер юго-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +34°. Ветер восточный, до 3.5 м/с.

В Симферополе гроза. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +18°, днем +32°, ветер восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра ожидается малооблачная погода. Температура ночью +18°, днем +32°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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