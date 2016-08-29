Завтра на западе и в центре Украины пройдут дожди, в Днепропетровской области до +34° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине столбик термометра поднимется до +34°, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
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Во Львове 30 августа без осадков, ночью +10°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице во вторник ожидается гроза. Температура ночью +12°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +19°, днем +31°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер юго-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +34°. Ветер восточный, до 3.5 м/с.
В Симферополе гроза. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +18°, днем +32°, ветер восточный, легкий.
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
В Северодонецке завтра ожидается малооблачная погода. Температура ночью +18°, днем +32°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°