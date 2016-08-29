В штате Миннесота пронесся торнадо (фото)
В воскресенье, 28 августа, в американском штате Миннесота пронесся торнадо.
Об этом сообщает Heavy.
Предупреждение о стихии вынесли в нескольких городах штата: Флэминг, Гэри и Фейт.
#Tornado 6 miles E of Nilesville, MN. Looking NE from Hwy 1 and 310th Ave SW. @NWSGrandForks #MNwx pic.twitter.com/DFUqUPVnwH— Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016
Looking NE from 440th St and 250th Ave SW. 8:23 PM CDT. #MNwx @NWSGrandForks pic.twitter.com/NZlaqNLdHH— Derek Thompson (@DerekjT1003) August 29, 2016
Позже торнадо подтвердили в населенных пунктах Флэминг и Гэри. Сообщается, что скорость ветра достигала 181 км/ч. Все это сопровождалось сильным дождем с градом.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, в городе Виндзор (провинция Онтарио, Канада) в ночь на 24 августа пронесся торнадо.
Скорость ветра достигала 177 км/ч. Местные СМИ сообщают, что это был сильнейший торнадо в Онтарио с 2011 года.
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