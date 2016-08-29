В штате Миннесота пронесся торнадо (фото)

16:03, 29 августа 2016
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В воскресенье, 28 августа, в американском штате Миннесота пронесся торнадо.

twitter.com @awhitmye, Daniel Netland
В Миннесоте пронесся торнадо / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Об этом сообщает Heavy.

Предупреждение о стихии вынесли в нескольких городах штата: Флэминг, Гэри и Фейт.

Позже торнадо подтвердили в населенных пунктах Флэминг и Гэри. Сообщается, что скорость ветра достигала 181 км/ч. Все это сопровождалось сильным дождем с градом.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Виндзор (провинция Онтарио, Канада) в ночь на 24 августа пронесся торнадо.

Скорость ветра достигала 177 км/ч. Местные СМИ сообщают, что это был сильнейший торнадо в Онтарио с 2011 года.

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