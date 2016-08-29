Индия пострадала от нового наводнения, погибли 156 человек

14:52, 29 августа 2016
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В результате наводнения, которое произошло в Индии 28 августа, погибли 156 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает news18.com.

В некоторых регионах за выходные выпало до 140 мм осадков. От наводнения пострадали люди во многих населенных пунктах.

Количество жертв наводнения в Луизиане увеличилось до 13

Отмечается, что сейчас в штате Уттар-Прадеш уровень воды понизился, поскольку здесь не было новых осадков, но ситуация все еще остается нестабильной.

В то же время во многих городах наблюдалась сильная жара. В частности, в Нью-Дели столбик термометра поднялся до 37 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 300 человек погибли в результате наводнений, которые продолжаются с июня в центре и на востоке Индии.

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