Индия пострадала от нового наводнения, погибли 156 человек

В результате наводнения, которое произошло в Индии 28 августа, погибли 156 человек.

Reuters

Об этом сообщает news18.com.

В некоторых регионах за выходные выпало до 140 мм осадков. От наводнения пострадали люди во многих населенных пунктах.

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Отмечается, что сейчас в штате Уттар-Прадеш уровень воды понизился, поскольку здесь не было новых осадков, но ситуация все еще остается нестабильной.

В то же время во многих городах наблюдалась сильная жара. В частности, в Нью-Дели столбик термометра поднялся до 37 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 300 человек погибли в результате наводнений, которые продолжаются с июня в центре и на востоке Индии.