Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня и завтра на дорогах Украины температура поднимется до +33°, во вторник в некоторых регионах пройдут дожди.

На украинских трассах до +33° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +33°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород понедельник солнечно, температура в дороге +28° … +33°. Во вторник местами пройдут дожди, температура до +30°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, осадков не ожидается. Завтра на данном маршруте в Киевской области пройдет дождь, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня ясно. Температура в дороге до +32°. 30 августа на этом маршруте практически без осадков, температура +30°… +33°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +30° … +33°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +30°.

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