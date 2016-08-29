Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
Сегодня и завтра на дорогах Украины температура поднимется до +33°, во вторник в некоторых регионах пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +33°. Завтра на этом маршруте температура до +33°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород понедельник солнечно, температура в дороге +28° … +33°. Во вторник местами пройдут дожди, температура до +30°.
Погода на неделю: последние дни лета порадуют украинцев теплой погодой, осадки ожидаются только во вторник
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, осадков не ожидается. Завтра на данном маршруте в Киевской области пройдет дождь, температура до +33°.
В направлении Харькова сегодня ясно. Температура в дороге до +32°. 30 августа на этом маршруте практически без осадков, температура +30°… +33°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +30° … +33°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°