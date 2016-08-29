В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла

12:27, 29 августа 2016
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В понедельник, 29 августа, в Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Непале произошло землетрясение магнитудой 4 балла

Землетрясение произошло к северу от острова Вознесения, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушения не поступало.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия (Италия).

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче. 

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