В понедельник, 29 августа, в Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Землетрясение произошло к северу от острова Вознесения, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушения не поступало.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия (Италия).

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.