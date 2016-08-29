В российской Перми прошел мощный ураган (фото)

В воскресенье, 28 августа, в Перми (РФ) прошел сильный ливень с градом.

В Перми прошел ураган / Ирина Хлызова, progorod59.ru

Об этом сообщает местный портал "Рro Город".

Читайте также Метеорологи назвали сильные ливни новой климатической нормой

Сильнейшие порывы ветра сносили на своем пути все, что только могли. В частности, на Камский мост упала крыша со здания, зацепив пассажирский автобус. Никто не пострадал, но образовалась гигантская пробка.

Также из-за сильного ветра повалились деревья. Многие улицы затопило: ливневки не справлялись с мощным потоком воды.

В Перми прошел сильный ливень с градом / vk.com Подслушано Пермь

На Пермь обрушился ураган / vk.com Подслушано Пермь

Напомним, 22 августа в Луцке прошел сильный ливень. По многим улицам города был затруднен проезд автотранспорта, образовались большие пробки.