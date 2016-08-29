Погода на неделю: последние дни лета порадуют украинцев теплой погодой, осадки ожидаются только во вторник

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +34°.

На этой неделе в Украине ожидается теплая погода / mosaicon.hu

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +34°.

Во вторник, 30 августа, в стране ожидается малооблачная погода, на севере и в центре пройдут дожди. Температура днем +23°...+34°.

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В среду, 31 августа, в большинстве украинских областей небольшая облачность. Температура ночью +9°...+16°, днем до +31°.

В четверг практически по всей Украине солнечно, ночью +10°...+13°, днем до +27°.

В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +22°...+28°.

В субботу практически по всей стране малооблачно. Температура ночью +10°...+16°, днем до +28°.

В воскресенье в стране осадков не ожидается, температура ночью +10°...+16°, днем до +29°.

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