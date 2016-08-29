Погода на неделю: последние дни лета порадуют украинцев теплой погодой, осадки ожидаются только во вторник
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +34°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +34°.
Во вторник, 30 августа, в стране ожидается малооблачная погода, на севере и в центре пройдут дожди. Температура днем +23°...+34°.
В Украину возвращается жара: сегодня на юге до +34°, без осадков (карта)
В среду, 31 августа, в большинстве украинских областей небольшая облачность. Температура ночью +9°...+16°, днем до +31°.
В четверг практически по всей Украине солнечно, ночью +10°...+13°, днем до +27°.
В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +22°...+28°.
В субботу практически по всей стране малооблачно. Температура ночью +10°...+16°, днем до +28°.
В воскресенье в стране осадков не ожидается, температура ночью +10°...+16°, днем до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°