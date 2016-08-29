Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 291 (видео)
В результате землетрясения в Италии, которое произошло 24 августа, погиб 291 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, травмы получили более сотни людей.
Во время землетрясения в Италии восьмилетняя девочка погибла, спасая сестру
Количество жертв увеличилось после того, как под завалами в городе Аматриче обнаружили несколько тел.
По словам главы агентства гражданской защиты Италии, шансы найти выживших малы, но поиски продолжаются.
Италия снова страдает от подземных толчков
Напомним, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.
Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.
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