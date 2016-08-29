Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 291 (видео)

В результате землетрясения в Италии, которое произошло 24 августа, погиб 291 человек.

REUTERS

Об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, травмы получили более сотни людей.

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Количество жертв увеличилось после того, как под завалами в городе Аматриче обнаружили несколько тел.

По словам главы агентства гражданской защиты Италии, шансы найти выживших малы, но поиски продолжаются.

Напомним, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.