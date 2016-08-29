В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +31°

08:30, 29 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в столице воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается. 

УНИАН
В Киеве сегодня до +31° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 августа, в Украине днем до +34°, осадков синоптики не обещают.

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